BALIKESİR - "Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız" sergisi açıldı

Ressam Kamuran Kardaş'ın "Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız" sergisi Balıkesir'de açıldı.

Balıkesir Kent Konseyi Fuaye Salonu'nda açılan sergide, Kardaş tarafından pastel boyama yöntemiyle yapılmış 54 eser yer alıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Kardaş'ın sergisini ziyaret etti.

Şıldak, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi çok beğendiğini söyledi.

Türk kültürünün yansımalarının çok güzel bir şekilde ele alındığını belirten Şıldak, "Balıkesirli vatandaşlarımızın sanata, özellikle resim sergilerine ilgisi bir hayli yüksek. Onları da sergiyi görmeye davet ediyorum. Ben Kamuran hanımı da tebrik ediyorum. Burada büyük bir emek var, verdiği mesajlar çok çok önemli. Çok zengin bir coğrafyanın, zengin kültürünün burada farklı farklı güzelliklerini görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu anlatarak, "Sergiyi biz keyifle gezdik, Balıkesir'e yakın olan herkesi Kamuran hanımın sergisini görmeye davet ediyoruz." dedi.

"Çocuklarıma ve gençlere bir miras bırakacağımı düşünüyorum"

Ressam Kamuran Kardaş da beş yıldan bu yana pastel resim çalıştığını dile getirdi.

Yurt dışındaki bayramlarda insanların milli kıyafetlerini giyerek katıldıklarını gördüğünü anlatan Kardaş, şöyle konuştu:

"Araştırmalarla, bölgelerin kıyafetlerini, geleneksel mimarisini, mutfak eşyalarını bir arada konsept şeklinde yapmaya çalıştım. Önce Anadolu'da başladım, baktım ki bizim coğrafyamız Anadolu ile sınırlı değil. Balkanlar, Türki cumhuriyetler ve farklı kültürler var. Onları yapmaya başladım. Koleksiyonumu yapmaya devam edeceğim. Çocuklarıma ve gençlere bir miras bırakacağımı düşünüyorum çünkü ben kültürü resim yoluyla aktarmaya çalışıyorum."

Kardaş, Balıkesir'in ilgisiyle, sevgisiyle kendilerine kucak açtığını ve bu durum dolayısıyla çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.