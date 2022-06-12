BALIKESİR - "Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız" sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

BALIKESİR - "Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız" sergisi açıldı

12.06.2022 09:22

Ressam Kamuran Kardaş'ın "Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız" sergisi Balıkesir'de açıldı.

Ressam Kamuran Kardaş'ın "Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız" sergisi Balıkesir'de açıldı.

Balıkesir Kent Konseyi Fuaye Salonu'nda açılan sergide, Kardaş tarafından pastel boyama yöntemiyle yapılmış 54 eser yer alıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Kardaş'ın sergisini ziyaret etti.

Şıldak, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi çok beğendiğini söyledi.

Türk kültürünün yansımalarının çok güzel bir şekilde ele alındığını belirten Şıldak, "Balıkesirli vatandaşlarımızın sanata, özellikle resim sergilerine ilgisi bir hayli yüksek. Onları da sergiyi görmeye davet ediyorum. Ben Kamuran hanımı da tebrik ediyorum. Burada büyük bir emek var, verdiği mesajlar çok çok önemli. Çok zengin bir coğrafyanın, zengin kültürünün burada farklı farklı güzelliklerini görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu anlatarak, "Sergiyi biz keyifle gezdik, Balıkesir'e yakın olan herkesi Kamuran hanımın sergisini görmeye davet ediyoruz." dedi.

"Çocuklarıma ve gençlere bir miras bırakacağımı düşünüyorum"

Ressam Kamuran Kardaş da beş yıldan bu yana pastel resim çalıştığını dile getirdi.

Yurt dışındaki bayramlarda insanların milli kıyafetlerini giyerek katıldıklarını gördüğünü anlatan Kardaş, şöyle konuştu:

"Araştırmalarla, bölgelerin kıyafetlerini, geleneksel mimarisini, mutfak eşyalarını bir arada konsept şeklinde yapmaya çalıştım. Önce Anadolu'da başladım, baktım ki bizim coğrafyamız Anadolu ile sınırlı değil. Balkanlar, Türki cumhuriyetler ve farklı kültürler var. Onları yapmaya başladım. Koleksiyonumu yapmaya devam edeceğim. Çocuklarıma ve gençlere bir miras bırakacağımı düşünüyorum çünkü ben kültürü resim yoluyla aktarmaya çalışıyorum."

Kardaş, Balıkesir'in ilgisiyle, sevgisiyle kendilerine kucak açtığını ve bu durum dolayısıyla çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

BALIKESİR - Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız sergisi açıldı
BALIKESİR - Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız sergisi açıldı
BALIKESİR - Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız sergisi açıldı
BALIKESİR - Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız sergisi açıldı

YORUMLAR
500
Muzaffer Okur'un 'Ahşap Dile Gelirse' sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı Muzaffer Okur'un 'Ahşap Dile Gelirse' sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR - 'Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız' sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:32 Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti
14:28 Görenler "Bu kadarına da pes!" dedi! Alkol alan adam cadde ortasına uzanıp trafiği kilitledi
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
14:02 Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:48:00. #1.11#
SON DAKİKA: BALIKESİR - "Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız" sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement