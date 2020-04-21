Balıkesir'de beyaz tulum ve maske ile hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Balıkesir'de beyaz tulum ve maske ile hırsızlık güvenlik kamerasında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyaz tulum giyip maske takarak hırsızlık yapan zanlı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyaz tulum giyip maske takarak hırsızlık yapan zanlı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş yerini açan Rıdvan Yıldırım hırsızlık yapıldığını fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin beyaz tulum giyip maske takarak hırsızlık yaptığını tespit etti. Ekipler, üç ayrı iş yerindeki cam kapıyı açarak yaklaşık bin 500 lira ile cep telefonu, sucuk, motosiklet selesi çalan zanlıyı yakalama çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan şüphelinin hırsızlık yaptığı iş yerlerine "hırsızlık saati 04.00" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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