Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişi, organlarıyla 3 hastaya umut oldu - Son Dakika

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Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişi, organlarıyla 3 hastaya umut oldu
6 saat önce
Balıkesir'in Gönen ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin karaciğer ve böbrekleri 3 hastaya nakledilecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:02 Kaynak: AA
Balıkesir'in Gönen ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin karaciğer ve böbrekleri 3 hastaya nakledilecek.
Alınan bilgiye göre, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Gönen Devlet Hastanesinde tedavi gören M.Ş'nin (71) önceki gün beyin ölümü gerçekleşti.
Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü, aile ile görüşerek bağış konusunda onay aldı.
Operasyonla alınan hastanın böbrekleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, karaciğeri de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesine 3 hastaya nakledilmek üzere gönderildi.
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