Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

6 saat önce

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde Mert Türküresin (22) ile Sercan (17) ve ağabeyi Serkan S. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Türküresin bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan Türküresin, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince yakalanan iki kardeş, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya Mahallesi, Balıkesir, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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