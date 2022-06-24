Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu

24.06.2022 22:45

Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bıçkı atölyesinde çıkan yangında büyük madde hasar meydana geldi.

Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bıçkı atölyesinde çıkan yangında büyük madde hasar meydana geldi. Yangını çevre sakinleri korkulu gözler ile izledi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kadıköy Fatih Mahallesi 43. Sokak'ta inşaat malzemesi deposu yanındaki bıçkı atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangında atölye yanındaki depolanmış yaklaşık 30 metre küp kereste ve makinalar alevlere teslim oldu. Yangın ihbarından sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gelerek yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın yapılan çalışma ile söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu - Son Dakika
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