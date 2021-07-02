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Balıkesir'de BİGEP ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'de BİGEP ödül töreni düzenlendi

02.07.2021 14:47
Balıkesir'de BİGEP ödül töreni düzenlendi, System.String[]

Balıkesir'de 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi yıl sonu ödül töreni düzenlendi.

Balıkesir'de 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi yıl sonu ödül töreni düzenlendi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmada, kentteki eğitim kurumlarının birçok projeye imza attığını söyledi.

Şıldak, eğitimin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Gelecek yıl itibariyle 168 atölyeyi okullarımızda il genelinde çocuklarımızın öğretmenlerimizin hizmetine sunmuş olacağız, atölyeyi modern eğitimin yenilikçi yaklaşımların en güzel gerçekleştiği ortamlar olması açısından son derece önemsiyoruz. Salonumuzda 86 öğrencimiz var yine okul idarecilerimiz 66 kişi 131 öğretmenimizle bir araya geldik. Değerlendirmelere göre öne çıkan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz onlara yürekten teşekkür ediyorum ve kutluyorum yine çocuklarımızı gençlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Programda, konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın yanı sıra Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanı Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından hayata geçirilen BİGEP projesinde, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, motivasyonlarını artırmak, öğrencileri eğitsel, akademik, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleriyle desteklemek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerde yer almalarını sağlamak ve öğrencilerin çağın gerektirdiği donanımlara (Endüstri 4.0) sahip, gelişime açık, nitelikli bireyler olmaları hedefleniyor.

İstiklal Marşı, Hasan Şıldak, Balıkesir, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de BİGEP ödül töreni düzenlendi - Son Dakika


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