Balıkesir'de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu

27.05.2022 09:21
Balıkesir'de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu

Balıkesir'de jandarma Balıkesir merkezli 4 ilde bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan 6 şahsa operasyon düzenledi.

Balıkesir'de jandarma Balıkesir merkezli 4 ilde bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan 6 şahsa operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Balıkesir merkezli 4 ilde Batman, İstanbul, Mersin illerinde sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sahte iddia kuponu oynatmak suretiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 8 adet banka hesap kartı ve suçtan elde edilen gelir olarak 2 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu Otobüsle yolculuk yaparken uyuşturucu taşıyan iki kişi gözaltına alındı Otobüsle yolculuk yaparken uyuşturucu taşıyan iki kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine Cem Yılmaz'dan tepki: Orta çağdan güzel bir orta geldi ama pas geçiyorum
09:00 Ticari taksi, ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı, 2 kişiyi yaraladı
08:51 Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
08:50 Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 11 kişi yaralandı
08:44 Maltepe Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı
08:38 İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü...
08:21 Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı
08:24 Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" açıklamasına yanıt verdi: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum
08:21 2 çocuk babası adam, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
08:16 Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 09:38:30. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement