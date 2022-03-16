Balıkesir'de bin 237 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de bin 237 gram uyuşturucu ele geçirildi

16.03.2022 11:18
Balıkesir'de bin 237 gram uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda bin 237 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda bin 237 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sokak satıcıları faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Edremit İlçesinde şüpheli şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda 3 parça halinde bin 237 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 10 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Edremit Belediyesi şehitlerini unutmuyor Edremit Belediyesi şehitlerini unutmuyor

Metamfetamin, Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de bin 237 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de bin 237 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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