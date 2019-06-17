Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de bin 768 konut satıldı
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Balıkesir'de bin 768 konut satıldı

7 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir'de Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 32.9 oranında azaldı.

Balıkesir'de bin 768 konut satıldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir'de Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 32.9 oranında azaldı.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir'de Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.9 oranında azalarak bin 768 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 74 ile bin 308 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 26 ile 460 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84.7 azalış ile 106 adet ipotekli satış gerçekleşti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:23 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, Ekonomi
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