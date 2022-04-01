Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi

01.04.2022 10:45
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi

Balıkesir il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü idaresinde, Cumhuriyet Savcılıklarının koordinesinde 98 hedef şahsa yönelik 110 adreste bin personel katılımı ile helikopter destekli huzur operasyonu yapıldı.

Balıkesir il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü idaresinde, Cumhuriyet Savcılıklarının koordinesinde 98 hedef şahsa yönelik 110 adreste bin personel katılımı ile helikopter destekli huzur operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ramazan öncesinde silah kaçakçılığı, narkotik ve asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla il merkezi ve bazı ilçelerde eş zamanlı huzur operasyonu düzenlendi. 98 hedef şahsa ve 110 adrese bin personel, 1 helikopter, 110 ekip, 3 özel harekat unsuru, 2 çevik kuvvet timi ile sabah 07.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edremit İlçesinde de üç mahallede 135 personel, 16 ekip ve helikopter destekli eş zamanlı yapılan operasyonda 2 tabanca, 4 tüfek, 425 gram bonzai, 23 gram metamfetamin, 55 adet sentetik ecza, 1 kök hint keneviri bitkisi, 1 adet elektronik hassas tarti, 7 adet payp, 1 adet çalıntı televizyon, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı tablet ele geçirildi. Ayrıca yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlarda aranan 8 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi
Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi

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Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Balıkesir, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu düzenlendi - Son Dakika


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