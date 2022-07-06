Balıkesir'de binanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Balıkesir'de binanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

06.07.2022 18:33
Balıkesir'de binanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binanın altıncı katındaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binanın altıncı katındaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi'ndeki bir apartmanın 6'ıncı katındaki evlerinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Muhammet Hamit, buradan binanın önüne düştü.

Yerde hareketsiz yatan çocuk, akrabaları tarafından özel araçla Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri olay yeri incelemesinin ardından soruşturma başlattı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de binanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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