Balıkesir'de bir araçta 403 litre etil alkol bulundu - Son Dakika

Balıkesir'de bir araçta 403 litre etil alkol bulundu
12.03.2021 13:23
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta 403 litre etil alkol ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta 403 litre etil alkol ele geçirildi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 403 litre etil alkol bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı.
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