Balıkesir'de bir ayda aranan 327 kişiyi yakalandı

Balıkesir'de polisin bir aylık çalışmasında, haklarında hapis cezası kesinleşen ve arama kaydı bulunan 327 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kasım ayında yaptıkları operasyonlarda, mala zarar verme, kesinleşmiş hapis cezası, cezaevi firarisi, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü ya da tutuklunun kaçması, tehdit, hırsızlık ve diğer asayişe müessir suçlardan aranma kayıtları bulunan 327 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.