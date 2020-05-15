Balıkesir'de bir balıkçı, ölü bulundu - Son Dakika

Önceki gün "Yağmur 3" isimli teknesiyle Cunda Adası 'ndan hareket eden İbrahim Yatkın (50), Maden Adası'nda bir koya ağlarını attı.

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