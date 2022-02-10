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Balıkesir'de bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Balıkesir'de bir erkek cesedi bulundu

10.02.2022 14:43

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çay kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çay kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Polise Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde Edremit Çayı'nın deniz ile buluştuğu noktada bir kişinin 10 AEF 901 plakalı hafif ticari aracın yanında yerde hareketsiz yattığı ihbarı geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan araştırmada ölen kişinin Mustafa Acar (67) olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Acar'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Balıkesir'de bir erkek cesedi bulundu
Balıkesir'de bir erkek cesedi bulundu
Balıkesir'de bir erkek cesedi bulundu

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Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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