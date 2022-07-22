Ekipler, görüntülerde birinin başında peruk ve üst üste iki ayrı tişört giydiği belirlenen ikisi kadın 4 şüpheliyi tespit etti. Polis, zanlılardan A.K. ve C.K'yi İzmir 'de yakaladı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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