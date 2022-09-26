Balıkesir'de kamyonun çarpması sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de kamyonun çarpması sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

26.09.2022 17:04
Balıkesir'de kamyonun çarpması sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'de bir hafriyat kamyonunun çarpıp savurması sonucu refüje çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'de bir hafriyat kamyonunun çarpıp savurması sonucu refüje çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çanakkale- İzmir kara yolunda Cihat M'nin kullandığı 10 KH 762 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen bir hafriyat kamyonu çarptı.

Bir süre kamyonun önünde sürüklenen otomobil refüje çarpıp ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkartıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza anı bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen kamyonun otomobile çarparak sürüklemesi ve otomobilin savrularak refüje çarptıktan sonra takla atma anı yer alıyor.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kamyonun çarpması sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de kamyonun çarpması sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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