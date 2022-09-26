Bu arada kaza anı bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen kamyonun otomobile çarparak sürüklemesi ve otomobilin savrularak refüje çarptıktan sonra takla atma anı yer alıyor.

Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de kamyonun çarpması sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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