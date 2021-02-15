Balıkesir'de bir kişi çalıştığı motelde ölü bulundu - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde motel çalışanı iş yerinde ölü bulundu.
Çuğra mevkisindeki motelde çalışan Hakan Yayla'dan (40) haber alamayan iş yeri sahibi, kaldığı odaya baktı.
Yayla'nın hareketsiz yattığını gören motel sahibi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Yayla'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yanan mangalı ısınmak için odasına alan Yayla'nın karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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