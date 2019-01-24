Balıkesir'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Koca Cami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Osman Altaş'tan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi.
Ekipler, evin salonunda koltuk üzerinde Altaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Altaş'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Burhaniye Devlet Hastanesi
Morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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