İş merkezinin 7. katından silah sesi duyulduğu ihbarını da alan polis, Mehmet Okyay 'ı (72) kendisine ait iş yerinde hareketsiz halde buldu. Başında silah izine rastlanan ve sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Okyay'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BALIKESİR - Bir kişi iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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