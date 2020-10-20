Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı

20.10.2020 21:40
Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Büyük Soğuklar Mahallesi artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Büyük Soğuklar Mahallesi artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Gönen'in kırsal mahallelerinden Büyük Soğuklar artan korona virüs vakaları nedeniyle Gönen İlçe İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gönen İlçemize bağlı Büyüksoğuklar Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20 Ekim 2020 Salı günü saat 19.00'dan itibaren karantina altına alınmıştır" denildi. - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

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