Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı
02.11.2020 09:28
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesi Covid-19 vakası görülmesi üzerine gece yarısından itibaren karantina altına alındı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesi Covid-19 vakası görülmesi üzerine gece yarısından itibaren karantina altına alındı.
İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; İvrindi'ye bağlı Büyükfındık Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 01.11.2020 tarihi saat 23.00'den itibaren karantina altına alındı. - BALIKESİR
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