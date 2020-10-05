Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesine bağlı Dallımandıra Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:23 - Kaynak: AA
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