Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Köylüköyü Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Köylüköyü'nde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.