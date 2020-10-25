Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 130 hanede toplam 502 kişinin yaşadığı Çeribaşı Mahallesi, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada ise "Çeribaşı Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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