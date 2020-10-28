Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ovacık Mahallesi 'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

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