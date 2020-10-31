Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
31.10.2020 18:39
Balıkesir'in Manyas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Darıca Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 19.00'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Darıca Mahallesi'nde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.
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