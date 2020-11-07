Balıkesir'de bir mahalle, karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de bir mahalle, karantinaya alındı
07.11.2020 19:47
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşağımusalar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Aşağımusalar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.
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