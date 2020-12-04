Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kobaklar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün saat 06.00'dan itibaren karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.