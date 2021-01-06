Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

06.01.2021 14:55
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı, System.String[]

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki kırsal bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki kırsal bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mehmetler Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina başlatıldığı bildirildi.

Balıkesir, Hisarcık, Kepsut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı Bilette yaptığı hatayla bir kenti ayağa kaldıran Milli Piyango geri adım attı: Çıldır Gölü Ardahan'a aittir Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Yakıt tankında temizlik yaparken patlama meydana geldi Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu         
14:40
Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 fandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 fandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi         
14:22
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi         
13:57
Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak         
13:37
Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı         
13:25
Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor         
13:08
Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu         
12:33
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek         
11:11
Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5         
10:27
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı         
09:34
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 15:04:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei