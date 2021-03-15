Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının yarın saat 05.00'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeniköy'de bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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