Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göğü Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Göğü'de bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika