Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Demirciler Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirlenen mahallenin, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı - Son Dakika