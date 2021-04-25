Balıkesir'in Erdek ilçesindeki kırsal bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika