Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Göbül Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün yürürlüğe girdiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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