Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Hotaşlar Mahallesi mevkisinde bulunan tarladaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibi ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz sevk edildi.
Ekipler, bölgeye gönderilen bir helikopterin de desteğiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramasını engelleyip, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika