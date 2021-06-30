Düzce ve Balıkesir'de denizde boğulma tehlikesi yaşayan tatilciler kurtarıldı - Son Dakika

Düzce ve Balıkesir'de denizde boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişi cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Günü birlik tatil için gelen ve Çayağzı mevkisinde denize giren iki kadın aniden suda çırpınmaya başladı.

Plajda vatandaşlar denize girerek kadınları boğulmaktan kurtardı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığı kadınlar Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi atlatan her iki kadının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise Altınoluk Mahallesi Antandros mevkisinde denize giren Mehmet Ç. (76) boğulma tehlikesi yaşadı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin cankurtaran ekibi bölgeye ulaştı.

Ekipler, sudan çıkarılan Mehmet Ç'ye suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ambulansıyla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.