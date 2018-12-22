Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Boks Şampiyonası Final Maçları ile Sona Erdi

Balıkesir'de Boks Şampiyonası Final Maçları ile Sona Erdi

2 saat önce

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası kıyasıya geçen final müsabakalarının ardından sona erdi.

Balıkesir'de Boks Şampiyonası Final Maçları ile Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Boks Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası kıyasıya geçen final müsabakalarının ardından sona erdi.

Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 126 sporcunun katılımıyla başlamıştı. Zorlu karşılaşmalar sonucunda rakiplerini yenerek finallerde oynayama hak kazanan 20 sporcu final müsabakalarında ter döktü. Kurtdereli Spor Salonunda oynanan müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi. Şampiyonanın final karşılaşmalarını Avrupa Boks Federasyonu Asbaşkanı ve aynı zamanda Dünya Boks Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Boks Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Eşref Uslu ve çok sayıda Balıkesirli boks sever izledi.

Zorlu final müsabakaları sonrasında rakipleri yenerek şampiyon olan boksörler 46-49 kilo Trabzon - Tolgahan Öztürk, 52 kilo İstanbul Barış Arıcı, 75 kilo İstanbul- Serhat Güler, 81 kilo İstanbul-Mehmet Nadir Ünal, 56 kilo İstanbul-Ali İhsan Alagas, 60 kilo-İstanbul- Hakan Doğan, 64 kilo- AnkaraTuğrulhan Erdemir, 69 kilo- Ankara Necat Ekinci, 91 kilo Samsun- Berat Acar ve +91 kilo Trabzon-Mücahit İlyas oldu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:25 Kaynak: İHA

Türkiye, Balıkesir, Spor
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