Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde üç gün süren etkinlikler kapsamında mini voleybol ve ayak tenisi şenliği yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Breaking Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika

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