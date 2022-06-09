Balıkesir'de Breaking Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de Breaking Şampiyonası düzenlendi

09.06.2022 14:34
Balıkesir'de Breaking Şampiyonası düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Balıkesir Beaking Şampiyonası'nda 16 dansçı mücadele etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Balıkesir Beaking Şampiyonası'nda 16 dansçı mücadele etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde üç gün süren etkinlikler kapsamında mini voleybol ve ayak tenisi şenliği yapıldı.

Etkinliklerin son gününde, Türkiye'nin dört bir yanından 16 break dansçının katılımıyla Balıkesir Beaking Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye'nin en iyi 16 break dansçısının yarıştığı etkinlikte ekstrem rampa şov, beatboks şov, serbest stil şov da gerçekleştirildi.

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Cennet Sarımsaklı'ya yakışır terminal Cennet Sarımsaklı'ya yakışır terminal Ahşap tornaya kadın eli Ahşap tornaya kadın eli
Kaynak: AA

Balıkesir, voleybol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Breaking Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika

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