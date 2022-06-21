Manyas İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlüt Taş, Manyas Orman İşletme Şefi Eren Cesur, Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, yangında zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! BALIKESİR - Buğday tarlalarında çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

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