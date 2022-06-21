Son dakika haberi! BALIKESİR - Buğday tarlalarında çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! BALIKESİR - Buğday tarlalarında çıkan yangınlar söndürüldü

21.06.2022 19:49

Son dakika habere göre Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

İlçeye bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, civarda bulunan 5 kişiye ait buğday tarlalarını tutuşturdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, 3 araçla yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken Manyas Orman İşletme Şefliği ekipleri de arazözlerle yanan alanda soğutma çalışması yaptı.

Yangında 200 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Manyas İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlüt Taş, Manyas Orman İşletme Şefi Eren Cesur, Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, yangında zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BALIKESİR - Buğday tarlalarında çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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