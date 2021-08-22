Balıkesir'de büyükbaş hayvanın darbesiyle göğsünden yaraladığı kadın hastanede öldü - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir kadın, yem vermek istediği büyükbaş hayvanın darbesi sonucu hayatını kaybetti.

İlçe kırsalındaki Çekirdekli Mahallesi'nde yaşayan Gülcan Maviş (53), hayvanlarının bakımını yapmak için ahıra girdi.

Maviş, yem verdiği sırada hayvanlardan birinin darbesiyle göğsünden ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte jandarma da sevk edildi.

Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, kurtarılamadı.