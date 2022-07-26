Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesinden tarımsal sulamaya destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal alanda kalitenin artmasını sağlamak ve su kaybını azaltmak amacıyla 400 çiftçiye 286 bin metre damlama sulama borusu dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), yaptığı tarımsal sulama yatırımlarıyla; 2015 yılında 500 hektar alanda tarımsal sulama hizmeti verirken 2022'de ise 15 bin 365 hektar alanı suya kavuşturdu.

Tarımsal sulama noktasında Türkiye'ye örnek olan BASKİ, suyun çiftçilere daha ekonomik ve verimli ulaştırılmasını sağlamak için il genelinde 78 bin 385 hektar alana sahip sulama tesislerini de bünyesine alacak çalışmaları tamamlamak üzere. Devir süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte toplam 93 bin 750 hektar alan suyla buluşacak.

Kuraklığa karşı modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarımsal sulama altyapısını yenilikçi bakış açısıyla modernize ediyor. Bu kapsamda kapalı sisteme sahip 26 tesiste ön ödemeli bin 200 adet ultrasonik sayaç yatırımı yapan Büyükşehir, yüzde 40 su tasarrufu sağlayarak kuraklık riskine karşı da önlem aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımda kalitenin ve çeşitliliğin artırılması için altyapıya büyük önem verdiklerini belirtti. Toprağın suyla buluşmasıyla birlikte şehirdeki tarım potansiyelinin daha fazla artacağını kaydeden Başkan Yılmaz, "Büyükşehir olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Her işimizde olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da sürdürülebilirliği ve tasarrufu önemsiyoruz. Bu nedenle damla sulama sistemlerini yaygınlaştıracak, su tasarrufunu sağlayacak adımları atıyoruz." dedi.

Büyükşehir'in üreticiye verdiği desteklerin daha çok ve daha kaliteli ürünler olarak şehre döneceğine inandığını söyleyen Yılmaz, "Hedefimiz tarımıyla, hayvancılığıyla güçlü bir şehir. İstiyoruz ki üreticimiz daha fazla üretsin, daha fazla kazansın. Bunun için Büyükşehir olarak her geçen gün desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.