Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir - Son Dakika
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Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir

17.07.2022 18:04

Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ormana kadar genişleyen yangına 11 helikopter, 5 uçak ve 29 arazöz ile havadan ve karadan müdahale devam ederken yangının çıkış nedeni ile ilgili de araştırmalar sürüyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangının enerji nakil hatlarından kaynaklı çıkmış olabileceğini söyledi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesinde saat 14.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ilk müdahale 45 dakika içerisinde yapıldı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

HELİKOPTERLER VE UÇAKLAR SEFERBER OLDU

Yangına 11 helikopter, 5 uçak olmak üzere 16 hava unsuruyla müdahale edilirken, karadan ise 29 arazöz, 10 su ikmal aracı ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek veriliyor.

"İLK MÜDAHALE 45 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI"

Yangın söndürme çalışmaları ile ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, amaçlarının hava kararmadan önce yangını baskılamak olduğunu söyledi. Vali Şıldak, şöyle konuştu: "Yangın bugün saat 14.00 sıralarında makilik alanda başladı. Kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle gelişti. Havadan ilk müdahale 40-45 dakika içinde yapıldı.

Balıkesir'deki yangınla ilgili yetkililer tek ihtimal üzerinde duruyor: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir

"YERLEŞİM ALANLARI RİSK ALTINDA DEĞİL"

Karadan ve havadan seferberlik düzeyinde araç nakli yapıldı. 30 hektarlık bir alan yangından etkilendi. Şu anda 11 helikopter ve 5 uçakla havadan, karadan da 29 arazözle müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altında diyemeyiz. Yerleşim alanları risk altında değil. 296 personel karadan müdahale ediyor. Amacımız havanın kararmasından önce yangını baskılamak. İnşallah hayırlı haberleri sizinle paylaşıyor olacağız."

Balıkesir'deki yangınla ilgili yetkililer tek ihtimal üzerinde duruyor: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak

"ENERJİ NAKİL HATLARINDAN KAYNAKLI OLABİLİR"

Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son bilgileri aldığını aktaran Şıldak, "Rüzgar gece saat 01.00 sıralarında hızını düşürecek. Yangınının çıkış nedeniyle ilgili enerji nakil hatlarından kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Bu konuda araştırmalar devam ediyor." şeklinde konuştu.

Balıkesir'deki yangınla ilgili yetkililer tek ihtimal üzerinde duruyor: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir

AFAD: 10 İLDEN TAKVİYE GÖNDERİLDİ

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangınla ilişkili AFAD açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne destek amacıyla bölgeye AFAD koordinasyonunda Bursa, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Eskişehir, Yalova, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir illerinden su tankeri ve iş makinesi görevlendirilmesi yapıldı."

Balıkesir'de devam eden yangının çıkış sebebiyle ilgili tek bir ihtimal üzerinde duruluyor: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
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SON DAKİKA: Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir - Son Dakika
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