Balıkesir'de çalınan sürüyü jandarmaya ekipleri buldu - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 53 koyun çalan iki kişi yakalandı.
İlçeye bağlı kırsal İskele Mahallesi'nde yaşayan H.T'ye ait 53 koyun birkaç gün önce çalındı.
Durumun İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıt incelemeleri, görgü tanık beyanları ve detaylı saha araştırmaları sonucunda çalınan sürüyü buldu.
Hayvanları çaldığı tespit edilen 2 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürüsüne kavuşan H.T, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına giderek, hayvanlarını bulan ekibe teşekkür etti.