Balıkesir'de çalınan sürüyü jandarmaya ekipleri buldu - Son Dakika

Sürüsüne kavuşan H.T, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına giderek, hayvanlarını bulan ekibe teşekkür etti.

Durumun İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıt incelemeleri, görgü tanık beyanları ve detaylı saha araştırmaları sonucunda çalınan sürüyü buldu.

İlçeye bağlı kırsal İskele Mahallesi'nde yaşayan H.T'ye ait 53 koyun birkaç gün önce çalındı.

Balıkesir 'in Bigadiç ilçesinde, 53 koyun çalan iki kişi yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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