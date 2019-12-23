Balıkesir'de camiye yıldırım düştü - Son Dakika
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Balıkesir'de camiye yıldırım düştü

6 saat önce

Balıkesir'de camiye yıldırım düştüBalıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Balıkesir'de camiye yıldırım düştü

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gömeç'te bir camiye yıldırım düştü.

Edremit Körfezi'nde gece saatlerinde süren şiddetli lodos, sabah saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Gömeç'e bağlı kırsal Hacı Hüseyinler Mahallesi Camii'ne yıldırım düştü. Cami içerindeki elektronik malzemelerin zarar gördüğü öğrenilirken, caminin ve bazı iş yerlerinin camları da kırıldı. Yıldırım düştüğü anda cami içinde cemaatin bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Ayvalık ilçesinde lodos etkisini kaybetti, sağanak yağış öğle saatlerine kadar devam etti.

Balıkesir'de camiye yıldırım düştü

Balıkesir, Ayvalık, Gömeç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:54 Kaynak: DHA
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