Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu - Son Dakika

Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu

05.05.2021 10:23
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ekim zamanının gelmesi ve tedarikte sıkıntı yaşanmaması adına çiftçiler üretime devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ekim zamanının gelmesi ve tedarikte sıkıntı yaşanmaması adına çiftçiler üretime devam ediyor. Yasakları da fırsata çeviren ilçedeki çiftçiler de tarlalarına ekime gidiyorlar.

Tam kapanma döneminde çiftçi işinin başında durmaya devam edecek. Daha önceleri ekilmeyen alanları da değerlendirmek için çiftçiler çapasını küreğini aldığı gibi tarlasının yolunu tuttu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, üretimin ülkemiz için gerekli olduğunu dile getirdi.

Sındırgı halkı yasakları fırsata çevirip üretim alanında işinin başında kalmaya devam ediyor. Gece gündüz demeden çalışan çiftçiler sayesinde ekili alanların da sayısı her geçen gün artıyor. Yasaklarda yapacak başka bir iş bulamayan vatandaşlar tarlalarını, bahçelerini çeşitli tarım ürünleri ile süslüyor. Durumdan oldukça memnun olan çiftçiler, "Cumhurbaşkanımız 'ekilmedik arazi kalmasın' dedi onun sözüne uyuyoruz, bizde ekilmedik dağ bayır bırakmadık, bulduğumuz her yere ekiyoruz" dedi.

Üretimin devam etmesi adına sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Hasan Çukur, "İnsanlar yarınlarını hazırlayabilmek için çalışmak gerekiyor. Hayvancılık ve Tarım ile uğraşan insanlara gerekli ortamı hazırlayıp insanların mağdur olmaması için, tabi ki kışa yönelik çalışmalarında olabilmesi için bir şekilde bizlerin çalışması gerekiyor. İşte bu yüzden devlette bu ortamı hazırladığı için onlara teşekkür ederiz. İnşallah pandeminin de sona ermesini dilerim. Toplum olarak ne kadar üretirsek geleceğe de o kadar yön vermiş oluruz. Bu yüzden üretmek, üretmek, üretmek diyorum" dedi.

Pandemi sürecinde üretimini Covid-19 tedbirleri kapsamında devam ettiren Mehmet Karataş ise, "Türkiye'de tarım arazisi çok olmasına rağmen birçok arazi kullanılmamaktadır. Gerek tarımın zor şartlar altında olması gerek üretim maliyetinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ama devletimizin bize verdiği imkanlar dahilinde çiftçilerimizin pandemi sürecinde rahat rahat üretim yapabilmesi için bizlere izin vermektedir. Bu konuda yetkililerimize çok teşekkür ederiz. Bizlere her daim desteklerini sağladıkları için onlara sonsuz şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da çiftçileri yalnız bırakmadı. Tarlada çalışan çiftçileri ziyaret eden Yavaş, "Bugün birkaç çiftçimizi ziyaret ettik. Bütün çiftçilerimize Allah kolaylıklar versin. Bereketleri artsın inşallah. Bu vesile ile gördük ki korona dönemi falan demiyorlar, çiftçilerimiz üretime devam ediyor. Devletimiz tarla ekecek olan, hayvanı olan, insanları asla kısıtlamalar döneminde, herhangi bir sıkıntı vermedi. Hatta şimdi traktör tamiri veya tarım aleti tamiri yapanlara da müsaade etti. Aslında korona döneminde de üretim devam ediyor. Tarım devam ediyor. Çünkü insanlar yiyecek. İnsanlar yaşamak için karnını doyurmak için, tarım ürünlerine ihtiyacı var. Korona, pandemi üretime engel asla değil, Rabbim bereketini arttırsın" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu
Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu

Balıkesir, Çiftçi, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de çapasını küreğini alan çiftçi tarlasına koştu - Son Dakika


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