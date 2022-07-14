Balıkesir'de çarpışan otomobil ile kamyonetteki 7 kişi yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Recep Ö'nün kullandığı 10 AHN 746 plakalı kamyonet ile Halil Ç. yönetimindeki 48 RN 400 plakalı otomobil, Çanakkale- İzmir kara yolu Öğretmenler Mahallesi girişinde çarpıştı.
Kazanın etkisi ile savrulan her iki araç, şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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