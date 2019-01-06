Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Çatısı Çöken Ahırdaki Büyükbaş Hayvanlar Telef Oldu

Balıkesir'de Çatısı Çöken Ahırdaki Büyükbaş Hayvanlar Telef Oldu

12 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan iki büyükbaş hayvan telef oldu.

Balıkesir'de Çatısı Çöken Ahırdaki Büyükbaş Hayvanlar Telef Oldu, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan iki büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Edincik Mahallesi Kumlar mevkisinde Adnan Goş'a ait ahırın çatısı yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri çatının altında kalan 15 büyükbaş hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği kurtarma çalışmalarında iki büyükbaş hayvan telef olurken, 13 büyükbaş hayvan ise çatının altından çıkartıldı.

Kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı! Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 13:44:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Çatısı Çöken Ahırdaki Büyükbaş Hayvanlar Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]