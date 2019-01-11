Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Çay Deresi Taştı

Balıkesir'de Çay Deresi Taştı

2 saat önce

Balıkesir'de Çay Deresi'nin yağış nedeniyle taşması sonucu bazı iş yerlerine su bastı.

Balıkesir'de Çay Deresi Taştı, System.String[]
Balıkesir'de Çay Deresi'nin yağış nedeniyle taşması sonucu bazı iş yerlerine su bastı.

Rekreasyon alanı içinde yer alan Avlu Balıkesir AVM'deki Çay Deresi, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle taştı.

Taşan sular, Ağır Sanayi Bölgesi Dereceboyu Caddesi Keresteciler Sokak'taki bazı iş yerlerine doldu.

Çalışanların iş yerlerinde mahsur kalması üzerine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, su tahliyesi yaptı.

Ekiplerin bölgede su tahliye çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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