BALIKESİR'DE ÇAYIR TIRTILLARINA KARŞI ZİHA'LAR İLE MÜCADELE EDİLİYOR - Son Dakika
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BALIKESİR'DE ÇAYIR TIRTILLARINA KARŞI ZİHA'LAR İLE MÜCADELE EDİLİYOR

22.07.2022 13:07
BALIKESİR'DE ÇAYIR TIRTILLARINA KARŞI ZİHA'LAR İLE MÜCADELE EDİLİYOR

TRAKYA bölgesinde artan çayır tırtıllarının (LoxostegeSticticalis) Balıkesir'in Bandırma, Manyas, Gönen, Susurluk ve Karesi ilçelerindeki ayçiçeği tarlalarında yoğun bir şekilde görülmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin zirai insansız hava aracı ZİHA'lar ardı ardına havalanarak 245...

TRAKYA bölgesinde artan çayır tırtıllarının (LoxostegeSticticalis) Balıkesir'in Bandırma, Manyas, Gönen, Susurluk ve Karesi ilçelerindeki ayçiçeği tarlalarında yoğun bir şekilde görülmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin zirai insansız hava aracı ZİHA'lar ardı ardına havalanarak 245 bin dönümlük arazide havadan mücadeleye başladı. Ayrıca çiftçileri ilaçlama öncesinde arıcılara uyarıda bulunması istendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçilerin çayır tırtılı ile karadan yürüttüğü mücadelesine, zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile havadan destek veriyor. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hareket eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Karesi ilçesi kırsal Şamlı Mahallesi'nde ayçiçeği tarlalarında ZİHA'ları havalandırdı. Pilotlar tarafından belirlenen koordinatlarda hareket eden ZİHA'lar nokta atışı ile ayçiçeğindeki çayır tırtıllarını etkisiz hale getiriyor.

İLK ÖNCE TRAKYA BÖLGESİNDE GÖRÜLDÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Şamlı Mahallesi'nde ayçiçeği tarlalarında ZİHA'lar ile ilaçlama yapan ekiplere eşlik etti. Bu yıl Trakya bölgesinde çayır tırtılı ile mücadele başladığı bilgisini veren Başkan Akça, ayçiçeğine zarar verdiği tespit edilen çayır tırtılının Balıkesir bölgesinde de görülmesi üzerine mücadeleye ZİHA'lar ile destek vermeye başladıklarını söyledi.

MÜCADELEYE BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

Özellikle Bandırma, Manyas, Gönen, Susurluk ve Karesi ilçelerinde yoğun bir şekilde çayır tırtılı görülmeye başlanması üzerine Tarım Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çiftçilere ilaçlamalar konusunda duyurular yaptı. Bu duyuruların ardından çiftçilerin ilaçlamalara başladıklarını belirten Başkan Akça, "Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl çiftçimizi her konuda destekliyorsak, bu tür mücadelelerde de çiftçimizin yanında oluyoruz. Bu yıl Balıkesir genelinde 245 bin dönümlük araziye ayçiçeği ekildi. Bu arazilerin ilaçlanmasında zirai insansız hava aracı ile destek veriyoruz" dedi.

İLAÇLAMALAR ARILARIN OLMADIĞI AKŞAM SAATLERİNDE YAPILACAK

Çayır tırtılı ile mücadeleye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da destek verdiğini söyleyen Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz çiftçilerimize havadan ilaçlama yöntemi ile büyük bir destek veriyor. Bu zirai zararlıya karşı, gündüz vakitlerinde tespit ve haritalandırma işlemleri yapılacak. Gündüz yoğun arı faaliyetlerinin bulunması nedeniyle arıların faal olmadığı akşam saatlerinde ise insansız hava araçları ilaçlamaları yapmaya devam edecek" diye konuştu.

'TARLANIZI KONTROL EDİN ARICILARI UYARIN'

Çiftçilerin sık sık tarlarını kontrol etmelerini isteyen Alkan, şunları söyledi:

"Çiftçiler çayır tırtılı zararlısını tespit etmeleri halinde İlçe Tarım Müdürlüklerine hemen bilgi versinler. Kimyasal mücadelede bir bitkide 3-5 adet veya metrekarede 20 adet larva tespit edildiğinde Deltamethrin 25 g/l etken maddeli bitki koruma ürünleri ile sabah ya da akşam saatlerinde ilaçlama yapmaları önem arz ediyor. İlaçlama yapacak olan çiftçilerimiz bölgelerindeki arıcılara da bilgi vermeleri uygun olacaktır." dedi. (DHA)

YORUMLAR
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Trakya'da bölgeye 1 milyon 600 bin TL kaynak aktarılacak Trakya'da bölgeye 1 milyon 600 bin TL kaynak aktarılacak Çayır tırtılı 1975 ve 2012 yıllarında da ayçiçeği tarlalarını istila etmiş Çayır tırtılı 1975 ve 2012 yıllarında da ayçiçeği tarlalarını istila etmiş
Kaynak: DHA

Trakya Bölgesi, Balıkesir, ZİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR'DE ÇAYIR TIRTILLARINA KARŞI ZİHA'LAR İLE MÜCADELE EDİLİYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR'DE ÇAYIR TIRTILLARINA KARŞI ZİHA'LAR İLE MÜCADELE EDİLİYOR - Son Dakika
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